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Публичная кадастровая карта Архаринского района (Амурская область) официальная онлайн-версия Росреестра 2022 год

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Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
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Официальная кадастровая карта России поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
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Район
Архаринский район
Амурская область
ТипКадастровый район
НазваниеАрхаринский
Кварталов319
Кварталов с границами319
Выгрузка кварталов19.02.2019
Участков16276
Участков с границами10232
Выгрузка участков19.02.2019
Последнее обновление01.03.2019
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Кадастровая карта территорий в Архаринском районе

Район Антоновский
Район Аркадьевский
Район Вольненский
Район Грибовский
Район Иннокентьевский
Район Касаткинский
Район Кундурский
Район Ленинский
Район Могилевский
Район Новосергеевский
Район Новоспасский
Район Отважненский
Район Северный
Район Урильский
Район Черниговский
Район Ядринский


Кадастровая карта населённых пунктов в Архаринском районе

Село Антоновка
Село Аркадьевка
Город Архара
Станция Богучан
Село Бон
Село Вольное
Село Грибовка
Село Гуликовка
Станция Домикан
Село Домикан
Село Ерахта
Станция Есауловка
Село Журавлевка
Станция Журавли
Село Заречное
Село Иннокентьевка
Село Казановка
Село Казачий
Село Каменка
Село Каменный Карьер
Село Касаткино
Село Красная Горка
Село Красный Исток
Село Красный Луч
Станция Кулустай
Село Кундур
Село Левый Берег
Село Ленинское
Село Михайловка
Село Могилевка
Село Новодомикан
Село Новопокровка
Село Новосергеевка
Село Новоспасск
Село Орловка
Село Отважное
Село Петропавловка
Станция Рачи
Село Сагибово
Село Свободное
Село Северное
Село Скобельцыно
Село Тарманчукан
Станция Татакан
Село Украинка
Село Урил
Село Черниговка
Село Черноберезовка
Село Ядрино
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