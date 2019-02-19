Официальная кадастровая карта России поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Публичная кадастровая карта Архаринского района (Амурская область) официальная онлайн-версия Росреестра 2022 год
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Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
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Район
Архаринский район
|Тип
|Кадастровый район
|Название
|Архаринский
|Кварталов
|319
|Кварталов с границами
|319
|Выгрузка кварталов
|19.02.2019
|Участков
|16276
|Участков с границами
|10232
|Выгрузка участков
|19.02.2019
|Последнее обновление
|01.03.2019
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